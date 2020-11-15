Правозащитники сообщили о почти 300 задержанных в Белоруссии

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила о 16 задержанных представителях средств массовой информации в воскресенье в ходе освещения протестных акций в республике.

По данным БАЖ, среди задержанных в Минске числятся журналисты Шура Пилипович-Сущиц из газеты "Наша Нива", Юлия Котская и Евгений Отцецкий из агентства БелаПАН и другие. Кроме того, в Витебске был задержан фотограф-фрилансер портала tut.by и газеты "Народная Воля" Алесь Пилецкий, а в Гродно - Андрей Ломов из издания "Гроднолайф".

Всего в воскресенье, согласно списку, который публикует правозащитный центр "Весна", задержали уже 284 человека.

Задержания проходили в Минске в районе улиц Пушкинской и Притыцкого, где собирались участники несанкционированной акции. Также сообщается о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.