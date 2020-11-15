Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура вновь задержали в Минске

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Юрий Шамшур сообщил по телефону, что его вновь задержали в воскресенье при освещении акции протеста в Минске.

"Меня и еще несколько журналистов задержали, в микроавтобусе везут в Центральное РУВД", - сказал он.

Задержаны также корреспонденты МИА "Россия сегодня" Татьяна Ильясова и агентства "Интерфакс - Запад" Светлана Совко. Ранее у корреспондента ТАСС уже проверяли документы, после чего он продолжил работу.

По данным правозащитников, всего в Белоруссии в ходе акций протеста в воскресенье задержаны 382 человека, в том числе более 16 журналистов.