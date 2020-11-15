Полиция Молдавии восстановила порядок на избирательных участках для приднестровцев

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии обеспечивает порядок на избирательных участках в населенном пункте Варница, откуда в течение дня поступала информация о блокировании участков для граждан Молдавии из непризнанного Приднестровья. Об этом в ходе брифинга в воскресенье сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Полиция контролирует ситуацию, обстановка в населенном пункте мирная. Граждане могут беспрепятственно передвигаться и голосовать", - сказал Максиан. По его словам, в течение дня полиция задокументировала пять случаев блокирования дорог, три из которых в Варнице.

В целом по состоянию на 15:30 (16:30 мск) органами правопорядка зафиксировано 105 нарушений, среди которых один случай выноса избирательного бюллетеня с участка, незаконная агитация, организованная транспортировка избирателей и другие.

В ходе первого тура выборов, который прошел 1 ноября, полиция Молдавии также зарегистрировала множество случаев препятствования голосованию приднестровцев со стороны сторонников проевропейской оппозиции. Как сообщал тогда Максиан, там блокировались дороги, людей останавливали для проверки документов, в их автомобили незаконно проникали, требовали представить результаты тестов на коронавирус. Особенно напряженной была ситуация в Варнице.