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Выборы президента Молдавии - 2020

Полиция Молдавии восстановила порядок на избирательных участках для приднестровцев

Ранее в Варнице блокировали участки для граждан Молдавии из непризнанного Приднестровья

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии обеспечивает порядок на избирательных участках в населенном пункте Варница, откуда в течение дня поступала информация о блокировании участков для граждан Молдавии из непризнанного Приднестровья. Об этом в ходе брифинга в воскресенье сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

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"Полиция контролирует ситуацию, обстановка в населенном пункте мирная. Граждане могут беспрепятственно передвигаться и голосовать", - сказал Максиан. По его словам, в течение дня полиция задокументировала пять случаев блокирования дорог, три из которых в Варнице.

В целом по состоянию на 15:30 (16:30 мск) органами правопорядка зафиксировано 105 нарушений, среди которых один случай выноса избирательного бюллетеня с участка, незаконная агитация, организованная транспортировка избирателей и другие.

В ходе первого тура выборов, который прошел 1 ноября, полиция Молдавии также зарегистрировала множество случаев препятствования голосованию приднестровцев со стороны сторонников проевропейской оппозиции. Как сообщал тогда Максиан, там блокировались дороги, людей останавливали для проверки документов, в их автомобили незаконно проникали, требовали представить результаты тестов на коронавирус. Особенно напряженной была ситуация в Варнице.

Теги
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