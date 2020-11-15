Гендиректора издательского дома "Время" Бориса Пастернака задержали в Минске

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Гендиректора издательства "Время" Бориса Пастернака задержали в Минске. Об этом сообщается на официальной странице издательства в Facebook.

"Сегодня в Минске незаконно задержан генеральный директор издательства "Время" Борис Натанович Пастернак. Какую-то информацию обещают после 17:00", - говорится в сообщении.

Информацию о задержании Пастернака также подтвердила на своей странице в социальной сети его дочь.

Борис Пастернак родился в Минске в 1946 году. Он возглавляет издательство "Время" с 2005 года.

Оппоненты действующей власти собирались в воскресенье в полдень провести шествие в районе станции метро "Пушкинская", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске. По оценке корреспондента ТАСС, на месте собралось несколько тысяч человек. Силовики начали проводить задержания.