В Минске открылись станции метро, закрытые перед акцией протеста

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Все станции минского метро, закрытые в воскресенье перед акцией протеста оппозиции, возобновили работу. Об этом сообщила дирекция метрополитена белорусской столицы в своем канале в Telegram.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

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"В 16:55 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье минский метрополитен сообщил, что в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты несколько станций метро в центральной части города. Такое решение было принято в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста под лозунгом "Я выхожу".

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и впоследствии покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.