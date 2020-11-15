Участок во Франкфурте на выборах главы Молдавии заблокировали после звонка о бомбе

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Работа избирательного участка во Франкфурте-на-Майне на выборах президента Молдавии заблокирована после сообщения о бомбе. Об этом проинформировало в воскресенье Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

"Представители полиции города Франкфурт в Германии сообщили о поступлении телефонного звонка о заложенной бомбе на избирательном участке №1. 1/349 Франкфурт. <...> Специализированные службы проводят необходимые проверки. По их завершении будет принято решение о возобновлении дальнейшей работы избирательного участка", - говорится в сообщении.

В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. В нем принимают участие лидеры первого тура - глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей, и действующий президент Игорь Додон, за которого в первом туре проголосовали 32%. Победителем второго тура станет тот, кто получит больше голосов в свою поддержку. Эти политики уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят через час после окончания голосования.