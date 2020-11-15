Вьетнам официально завершил год председательства в АСЕАН

ХАНОЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Вьетнам официально завершил год своего председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передав полномочия главы регионального объединения Брунею. Церемония состоялась в воскресенье в завершающий день 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий, которые проходили в Ханое в формате телеконференции с 10 ноября.

Как заявил на итоговой пресс-конференции премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, 37-й саммит АСЕАН предоставил хорошую возможность в полном объеме оценить достигнутые за минувший год результаты сотрудничества в масштабах ассоциации между странами-членами, а также с государствами-партнерами, чтобы наметить приоритетные направления деятельности регионального блока на предстоящее время.

В ходе 37-го саммита было принято более 80 документов, регламентирующих вопросы сотрудничества внутри АСЕАН и за ее пределами, самым главным из которых стало заключенное странами ассоциации и ее крупнейшими торговыми партнерами соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Реагирование на пандемию

Нгуен Суан Фук отметил, что за все годы своего существования АСЕАН еще никогда не сталкивалась с такими серьезными проблемами, как в 2020 году, что обусловлено глобальной пандемией вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

Распространение коронавирусной инфекции критически повлияло на повестку года председательства Вьетнама и традиционные механизмы сотрудничества внутри ассоциации. Но и в такой обстановке сообщество АСЕАН в очередной раз смогло показать свою силу на основе единства и сплоченности, чтобы преодолеть трудности и воспользоваться новыми шансами, отметил глава вьетнамского правительства.

По его словам, пандемия COVID-19 создала большие трудности для Вьетнама в качестве председателя АСЕАН. Однако республика смогла не только эффективно противостоять распространению коронавируса, но и помочь другим странам АСЕАН преодолеть этот глобальный кризис.

На фоне беспрецедентных трудностей, вызванных COVID-19, страны блока приложили все усилия, чтобы быстро справиться с последствиями пандемии. Срочно были созданы механизмы сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе Фонд АСЕАН по противодействию COVID-19, региональный резерв лекарственных препаратов и медицинских средств АСЕАН, Центр АСЕАН по борьбе с новыми эпидемиями, были разработаны новые стандарты реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, рассказал премьер.

Восстановление экономики

Пандемия COVID-19 вызвала не только кризис планетарного масштаба в области здравоохранения, но и глобальный социально-экономический кризис, который не обошел стороной ни одно государство мира. При этом АСЕАН стала ярким примером быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию, взяв на себя политические обязательства на самом высоком уровне. В частности, были разработаны меры по поддержке деловых кругов ассоциации для восстановления производства и бизнеса, а также по созданию рабочих мест для граждан.

Это помогает экономикам стран АСЕАН повысить их конкурентоспособность и восстановить нарушенные цепочки поставок и услуг с целью постепенного восстановления региональной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Главным инструментом в период постпандемического восстановления призвано стать подписанное на нынешнем саммите соглашение о ВРЭП. Вступление в силу этого документа создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителей и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Отношения с партнерами

В уходящем году, по словам Нгуен Суан Фука, в значительной степени укрепились отношения АСЕАН со странами-партнерами. Такие механизмы сотрудничества, как АСЕАН+1, АСЕАН+3, Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), подчеркивают центральную роль АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

На 37-м саммите АСЕАН Колумбия, Куба и ЮАР присоединились к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, что говорит о существенном вкладе ассоциации в расширение сотрудничества, в обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире, указал вьетнамский премьер.

Региональная безопасность

Он также сообщил, что на фоне сложной международной ситуации наблюдается плодотворное сотрудничество АСЕАН с партнерами в противодействии вызовам. Ассоциация придерживается последовательного курса на мир и стабильность в регионе и мире, уважает нормы международного права, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

На 37-м саммите АСЕАН была подтверждена решимость регионального блока возобновить переговоры с Китаем по вопросу разработки и принятия Кодекса о правилах поведения сторон в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ).

Страны АСЕАН подчеркивают важность решения всех споров в ЮКМ исключительно мирным путем, призывают к строгому соблюдению Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ, выступают за соблюдение принципов сдержанности, за отказ от милитаризации проблемы ЮКМ и любых действий, ведущих к нарастанию напряженности.

Подводя итоги завершившейся недели АСЕАН, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что 37-й саммит блока прошел очень успешно и предоставил хорошую возможность укрепить единство внутри региональной организации для выполнения поставленных перед ней задач.

Ассоциация продолжает стремиться к двуединой цели: бороться с эпидемией наряду с решением своей ключевой задачи - построение единого сообщества АСЕАН.