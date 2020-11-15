Нетаньяху пригрозил радикалам в секторе Газа "высокой ценой" за продолжение запусков ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в воскресенье радикалов из сектора Газа о "высокой цене", которую им придется заплатить в случае продолжения ракетных ударов из сектора Газа.

"Сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Мы не потерпим агрессии против Государства Израиль и граждан Израиля. Я предупреждаю террористические организации в Газе, что не стоит испытывать наше (Израиля - прим. ТАСС) терпение даже во время кризиса коронавируса. Я никогда не разглашаю наши оперативные планы, но говорю им (радикалам - прим. ТАСС): вы заплатите очень высокую цену за продолжение агрессии", - распространила высказывания Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства канцелярия премьера.

Ранее израильские истребители, вертолеты и танки нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля в тот же день. Армейская пресс-служба сообщила, что с территории сектора по Израилю 15 ноября были выпущены две ракеты, "первый запуск не привел к срабатыванию сирен, так как в этом не было необходимости", а "второй пуск вызвал срабатывание сигналов воздушной тревоги в Ашдоде (крупный город на юге Израиля - прим. ТАСС) и районе Шфела (расположен близ границы с сектором - прим. ТАСС)". Запуски привели к задействованию системы ПВО "Железный купол". Государственная израильская радиостанция Kan сообщила, что обе ракеты не были перехвачены, но упали на незаселенных участках, пострадавших нет.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному удару 23 октября. Один из снарядов тогда был перехвачен системой ПВО "Железный купол", второй упал в незаселенной пустынной местности. В ответ израильские военные на следующий день поразили несколько военных позиций ХАМАС в секторе Газа.

В июле - августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". Именно прекращение ракетных обстрелов с территории сектора было заявленной целью действий израильских военных в анклаве. За время операции погибли свыше 2,3 тыс. палестинцев, около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года), погибли также шесть мирных израильтян.