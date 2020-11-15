Правозащитники сообщили о более 500 задержанных в Белоруссии

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 500 человек. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

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На своем сайте центр разместил список задержанных, в котором по состоянию на 18:15 мск числятся 512 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске.

Белорусские силовики провели в воскресенье массовые задержания на так называемой площади перемен на улице Червякова в Минске, где собрались протестующие из разных районов белорусской столицы, чтобы почтить память умершего 12 ноября 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. 15 ноября оппозиция объявила о проведении несанкционированной акции под лозунгом "Я выхожу" в память об умершем Бондаренко.