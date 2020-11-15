Местные власти в Перу отказываются подчиняться президенту, требуя его отставки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Ассоциация муниципалитетов Перу (AMPE) призвала президента страны Мануэля Мерино де Лама уйти в отставку, заявив об отказе подчиняться ему после гибели двух граждан в ходе подавления протестов против импичмента бывшего главы государства Мартина Вискарры. Об этом говорится в заявлении организации, объединяющей руководителей местных властей.

"Мы отказываемся подчиняться и требуем немедленной отставки господина Мерино", - говорится в документе, размещенном в воскресенье в Twitter AMPE. В организации также заявили о необходимости избрания нового президиума парламента и формирования нового переходного правительства.

Их коллеги из Сети городских и сельских муниципалитетов назвали правительство Мерино де Лама "авторитарным и незаконным, также призвав к отставке главы государства. По их мнению, новый состав президиума Конгресса должен состоять из депутатов, проголосовавших против импичмента Вискарры.

В понедельник вечером парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Инициативу об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов при необходимых 87 голосах. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мерино де Ламе, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией. На фоне насилия ряд парламентских партий требует отставки Мерино де Ламы. В связи со сложившейся ситуацией Конгресс в воскресенье проведет экстренное заседание для обсуждения вопроса о новой передаче президентской власти.

18 ноября вопрос о законности импичмента Вискарры должен рассмотреть Конституционный суд Перу.