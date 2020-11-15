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Выборы президента Молдавии - 2020
Обновлено 

Электронная система ЦИК Молдавии несколько раз подвергалась кибератакам

Работу системы уже удалось нормализовать

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Система подсчета голосов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии во время второго тура президентских выборов несколько раз подвергалась кибератакам. Об этом в ходе брифинга в воскресенье сообщил заместитель председателя Центризбиркома Владимир Шарбан.

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"Выборы проходят в непростой обстановке <…>. Сервер электронной системы подсчета голосов ЦИК несколько раз подвергался [хакерским] атакам", - отметил он.

По его словам, работу системы удалось нормализовать. "С помощью наших спецслужб мы отразили атаки, и они серьезно не повлияли на избирательный процесс", - добавил Шарбан.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления.

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