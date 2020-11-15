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Выборы президента Молдавии - 2020

Избирательный участок во Франкфурте, закрытый из-за сообщения о бомбе, возобновил работу

Ранее работа участка была приостановлена после анонимного сообщения о минировании

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Избирательный участок во Франкфурте-на-Майне на выборах президента Молдавии, работа которого ранее в воскресенье была приостановлена после анонимного сообщения о минировании, вновь открыт для избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

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"Голосование на избирательном участке №1. 1/349 во Франкфурте было возобновлено", - говорится в сообщении. Ранее с участка эвакуировали людей, а саперы провели проверку здания.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят через час после окончания голосования.

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ГерманияМолдавияВыборы президента Молдавии - 2020
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