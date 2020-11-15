WP: Трамп в последнее время перестал заниматься вопросами борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в последние недели перестал активно заниматься вопросами борьбы с распространением в стране нового коронавируса, несмотря на ухудшающуюся ситуацию. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на первой полосе газеты The Washington Post .

По данным источников издания, за несколько недель до прошедших 3 ноября всеобщих выборов баллотирующийся на второй срок действующий президент США практически перестал активно заниматься вопросами, связанными с пандемией. Американский лидер в данный момент, по сведениям издания, обеспокоен больше результатами голосования, а не распространением инфекции. Кроме того, глава государства не менее пяти месяцев не присутствовал на заседаниях американской межведомственной рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс, сообщила газета.

Глава Белого дома все чаще избегает рекомендаций даже своих экспертов в области здравоохранения. Так, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс советовала ограничить работу ресторанов и баров, но Трамп отклонил эти предложения. Он также проигнорировал призывы директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи чаще публично настаивать на важности ношения защитных масок.

Президента перестали регулярно информировать о распространении коронавируса в стране, он редко читает подготовленные Биркс ежедневные отчеты о ситуации с заболеванием, продолжило издание. Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости, ситуация по большей части игнорируется американским лидером и рядом его помощников. Биркс, Фаучи и начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс за последние недели очень редко посещали официальную резиденцию главы государства.

При этом в Белом доме опровергли данные сведения. Президент, отметили в пресс-службе, регулярно получает от Пенса информацию о распространении инфекции. "Президент Трамп и вся его администрация по-прежнему уделяют пристальное внимание борьбе с этим вирусом и спасению жизней", - подчеркнула официальный представитель Белого дома Сара Мэтьюс.

В воскресенье, как отмечает пресс-пул Белого дома, Трамп в очередной раз отправился играть в гольф в штате Вирджиния.

Коронавирус в США

Свыше 180 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали в США за сутки впервые с начала пандемии, свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. По его сведениям, в пятницу заражение коронавирусом было обнаружено у 184 514 человек на территории США, что стало для страны наивысшим показателем заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, на протяжении последних 10 дней продолжает расти смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания - в пятницу умерли в США более 1,4 тыс. человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировали более 10,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 245 646 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.