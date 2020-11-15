Штаб Байдена в течение недели проведет переговоры с разработчиками вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Представители переходной команды демократа Джозефа Байдена, который объявил о своей победе на президентских выборах в США, проведут в течение недели переговоры с разработчиками вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC Рон Клайн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома в своей администрации.

"Наши лучшие советники в области здравоохранения проведут встречи с представителями фармацевтических компаний <...>, разрабатывающих вакцину. Эти переговоры начнутся на этой [предстоящей] неделе", - указал Клайн.

Он подчеркнул, что в штабе демократа намерены пристальное внимание уделить не только срокам разработки вакцины, но и возможности ее быстрого распространения среди населения США. "Получить вакцину - это лишь полдела. Вакцина сама по себе не спасает жизни людей, их спасает вакцинация", - подчеркнул он.

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения их вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимается компания Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.