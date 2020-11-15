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Президент Перу Мерино подал в отставку

Президент Перу Мануэль Мерино EPA-EFE/Peruvian Presidency
Описание
Президент Перу Мануэль Мерино
© EPA-EFE/Peruvian Presidency

Вступивший в должность после импичмента Вискарры президент Перу Мерино подал в отставку - заявление.

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Перу
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