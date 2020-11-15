Правозащитники сообщили о более 700 задержанных в Белоруссии

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 700 человек. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 20:00 в списке задержанных, размещенном на сайте правозащитного центра, числятся 722 человека. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, в списке также числятся жители Бреста, Бобруйска, Витебска, Гродно, Новополцка, Могилева и других городов республики.

Белорусские силовики провели в воскресенье массовые задержания на так называемой площади перемен на улице Червякова в Минске, где собрались протестующие из разных районов белорусской столицы, чтобы почтить память умершего 12 ноября 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.