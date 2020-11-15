Глава МИД Армении заявил о важности создания условий для возвращения в Карабах его жителей

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Армения выступает за срочное принятие мер для возвращения в Нагорный Карабах тех жителей, которые вынуждены были его покинуть в результате вооруженного конфликта. Такую позицию озвучил в воскресенье министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Министр подчеркнул срочность принятия шагов по обеспечению условий для возвращения армян Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) <...>, а также по сохранению и восстановлению прав армян Арцаха", - приводит внешнеполитическое ведомство Армении его слова.

В министерстве также отметили, что во время разговора стороны затронули вопросы сохранения в Нагорном Карабахе памятников историко-культурного наследия и подчеркнули необходимость сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Агентством развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими международными организациями с целью обеспечения прав армянского населения Нагорного Карабаха и сохранения армянского историко-культурного наследия.

Ранее МИД РФ сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили развертывание в регионе российской миротворческой миссии. Сергей Лавров проинформировал также армянского коллегу о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Армения передаст Азербайджану три района вокруг Нагорного Карабаха.