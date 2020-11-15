Руководство парламента Перу подало в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Члены президиума Конгресса республики Перу подают в отставку и призывают своих коллег выбрать новое руководство законодательного органа. Об этом на фоне масштабного кризиса власти в стране в воскресенье заявил председатель парламента Луис Вальдес.

"Хочу заявить, что президиум [парламента], включая меня самого, представляет заявление об отставке с постов в президиуме с тем, чтобы пленум смог выбрать представителей [в Конгрессе и] во главе государства", - заявил он в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал America Noticias.

В понедельник вечером парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Инициативу об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов при необходимых 87 голосах. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мануэлю Мерино, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией. В ходе субботних манифестаций погибли двое граждан, еще около 100 пострадали. На этом фоне Мерино подал в отставку после соответствующего призыва депутатов и представителей местных властей, заявивших об отказе подчиняться ему.

В воскресенье (в 00:00 понедельника мск) парламентарии начнут экстренное онлайн-заседание, на котором должны будут выбрать новый состав руководства Конгресса и определить нового главу государства. 18 ноября вопрос о законности импичмента Вискарры должен рассмотреть Конституционный суд Перу.