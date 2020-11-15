В Вашингтоне четверо полицейских пострадали после столкновений между демонстрантами

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Четверо полицейских пострадали - их жизням не угрожает опасность - в ходе столкновений, вспыхнувших вечером в субботу между сторонниками президента США Дональда Трампа и противниками действующей американской администрации. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС официальный представитель столичной полиции Брианна Джордан.

"Прошлой ночью [во время столкновений] полиция провела 21 задержание за различные правонарушения, четверо полицейских пострадали, их жизням не угрожает опасность. Были изъяты восемь единиц огнестрельного оружия", - отметила она.

Стражи порядка использовали перцовые баллончики для сдерживания протестующих. Локальные стычки между группами демонстрантов возникали на протяжении всего вечера, некоторые из участников акции использовали дубинки.

В субботу левые радикалы устроили в центре американской столицы акцию протеста, в ходе которой жгли различную протрамповскую атрибутику, а также вступали в словесные перепалки со сторонниками республиканца, которые несколькими часами ранее проводили здесь же свою акцию в поддержку действующего президента. Трамп на своей странице в Twitter призвал столичную полицию активнее пресекать действия левых радикалов.

Днем сторонники действующего президента прошли маршем от Фридом-плаза до здания Верховного суда США. До этого небольшая стычка республиканцев с противниками американского лидера произошла в районе самой площади. Тогда они, по сути, выдавили немногочисленных антитрамповских активистов за полицейский кордон, вынудив их уйти. В воскресенье в центре города тихо, спокойно и немноголюдно. Несмотря на это, некоторые улицы в районе Белого дома перекрыты, в том числе и для пешеходов, на окнах и стеклянных входных дверях расположенных поблизости магазинов и административных комплексов остаются деревянные щиты. Корреспондент ТАСС не обнаружил в районе Белого дома в воскресенье серьезных последствий субботних стычек.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился более чем 270 голосами выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.