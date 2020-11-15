В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов завершился в Молдавии. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 21:00 по местному времени (22:00 мск) закрываются избирательные участки на территории республики. Однако голосование продолжается за рубежом - там ориентируются на время стран пребывания.

В течение дня в ЦИК не поступала информация о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, однако комиссия все еще проверяет поступившие жалобы и другую информацию, отметил замглавы ЦИК Владимир Шарбан. По его словам, избиратели продемонстрировали высокую активность: на 18:00 (19:00 мск) к урнам пришли примерно 1,4 млн избирателей, что больше, чем по итогам первого тура.

За пост президента борются глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей в первом туре, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.

Как сообщил Шарбан, первые итоги голосования сразу после закрытия участков представят экзитполы. Однако эти опросы проводились только на территории Молдавии, предупредил он. ЦИК начнет публиковать свои результаты через час после закрытия участков. За результатами можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Центризбиркома.