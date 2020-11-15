Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55%

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента Молдавии с 55% голосов, у президента Игоря Додона - 45%. Таковы данные экзитпола, который провела на выходе с участков консалтинговая компания "Интеллектгрупп".

"По данным проведенного нами опроса, Санду набрала 55% голосов. У президента Додона - 45%", - сообщил ТАСС глава кампании Ян Лесневский.

Он уточнил, что опросы проводились на участках внутри страны и не учитывают голосование молдавских мигрантов за рубежом, за счет которых в первом туре Санду обошла Додона. Опрос также не включает голоса жителей непризнанного Приднестровья.