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Выборы президента Молдавии - 2020
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Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55%

Президент Игорь Додон набрал 45% голосов

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента Молдавии с 55% голосов, у президента Игоря Додона - 45%. Таковы данные экзитпола, который провела на выходе с участков консалтинговая компания "Интеллектгрупп".

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"По данным проведенного нами опроса, Санду набрала 55% голосов. У президента Додона - 45%", - сообщил ТАСС глава кампании Ян Лесневский.

Он уточнил, что опросы проводились на участках внутри страны и не учитывают голосование молдавских мигрантов за рубежом, за счет которых в первом туре Санду обошла Додона. Опрос также не включает голоса жителей непризнанного Приднестровья.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяВыборы президента Молдавии - 2020
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