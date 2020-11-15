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Выборы президента Молдавии - 2020

Санду обвинила власти в плохой организации выборов президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса, считает лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности
Лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС), кандидат в президенты Молдавии Майя Санду во время пресс-конференции по итогам второго тура президентских выборов Артем Попов/ТАСС
Описание
Лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС), кандидат в президенты Молдавии Майя Санду во время пресс-конференции по итогам второго тура президентских выборов
© Артем Попов/ТАСС

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду обвинила власти в плохой организации прошедших в воскресенье президентских выборов.

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"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <...> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей", - сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков.

"Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан", - отметила она.

Санду призвала своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов выборов. "Мы будем внимательно следить за подведением итогов, - сказала она во время брифинга в воскресенье после закрытия участков. - Прошу всех граждан в спокойствии дождаться результатов. <...> Не поддавайтесь на провокации".

По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания "Интеллектгрупп", Санду лидирует с 55% голосов, у Додона - 45%.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяВыборы президента Молдавии - 2020
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