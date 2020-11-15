Санду обвинила власти в плохой организации выборов президента Молдавии

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <...> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей", - сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков.

"Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан", - отметила она.

Санду призвала своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов выборов. "Мы будем внимательно следить за подведением итогов, - сказала она во время брифинга в воскресенье после закрытия участков. - Прошу всех граждан в спокойствии дождаться результатов. <...> Не поддавайтесь на провокации".

По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания "Интеллектгрупп", Санду лидирует с 55% голосов, у Додона - 45%.