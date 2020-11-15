Представитель Белорусской православной церкви осудил разгром мемориала Бондаренко в Минске

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин осудил разгром стихийного "народного мемориала" погибшего участника протестов Романа Бондаренко.

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память? - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье. - Зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение - оно согласовано? С кем?"

В Белоруссии в воскресенье прошли протестные акции в память Бондаренко. Эпицентром протеста стала "Площадь перемен" на улице Червякова в Минске. Двор на этой улице стал одним из первых центров гражданской активности Минска. Вечером 11 ноября здесь произошел инцидент, участником которого стал 31-летний Бондаренко. Он был избит неизвестными в масках, затем доставлен в РУВД, а оттуда - в больницу, где он умер. На "Площади перемен" минчане создали стихийный мемориал, несли к нему цветы и зажигали там лампады. В воскресенье сотни силовиков прибыли к известному протестному двору, оцепили пришедших сюда демонстрантов и с использование спецсредств разогнали людей, проведя жесткие задержания.

Сам "народный мемориал" на "Площади перемен" уничтожен. Как сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев, люди в штатском убрали цветы, лампады, коммунальщики срезали красно-белые ленты, неизвестный при этом вел фотосъемку. При этом во дворе продолжали находиться силовики.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. В Минске и других городах республики появились целые "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты.