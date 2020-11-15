Штаб Байдена считает, что пересчет голосов в Джорджии не изменит исхода голосования

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Пересчет бюллетеней на президентских выборах в США, проходящий в штате Джорджия, не выявил нарушений и не изменил исхода голосования, согласно которому победу там одержал демократ Джозеф Байден. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя переходной команды демократа Патрика Мура.

По словам Мура, уже сейчас можно сказать, что проводящийся в этом штате пересчет голосов "практически никак" не отразился на финальных результатах выборов в Джорджии. Большинство избирателей в этом штате, согласно данным, полученным по ходу повторной обработки бюллетеней, проголосовали за Байдена. При этом Мур отметил, что у представителей штаба демократа нет оснований полагать, что при голосовании в Джорджии могли быть допущены какие-либо нарушения.

Джорджия (16 голосов выборщиков) входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего не было ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Последний раз кандидаты в президенты от демократов побеждали в этом штате в 1992 году, до этого они получали большинство в 1976 и 1980 годах. На выборах в 2016 году республиканец Дональд Трамп выиграл в этом штате, опередив свою соперницу Хиллари Клинтон чуть более чем на 5% голосов.

В первые дни после выборов в Джорджии лидировал Трамп, однако по мере подсчета бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным CNN, к настоящему моменту Байден опережает Трампа более чем на 14 тыс. голосов. На прошлой неделе власти штата подтвердили, что намерены провести пересчет бюллетеней. Такое решение было принято в связи с тем, что разрыв между кандидатами является незначительным. Крайний срок официального подведения итогов голосования в Джорджии истечет 20 ноября.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 голосов выборщиков, голоса которых необходимы для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.