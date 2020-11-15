Экс-глава кабмина Перу призвал суд срочно дать оценку законности импичмента Вискарры

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Перу должен дать правовую оценку законности решения об отстранении от власти экс-президента Перу Мартина Вискарры, до того как парламент назначит нового главу государства. С таким призывом обратился в воскресенье бывший председатель Совета министров республики Уолтер Мартос.

"Конституционный суд должен высказаться по поводу моральной недееспособности [Вискарры] незамедлительно, для того чтобы не допустить, чтобы дискредитировавший себя Конгресс вновь незаконно назначил президента", - написал он в Twitter.

В понедельник вечером парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мануэлю Мерино, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией. В ходе субботних манифестаций погибли двое граждан, еще около 100 пострадали. На этом фоне Мерино подал в отставку после соответствующего призыва депутатов и представителей местных властей, заявивших об отказе подчиняться ему.

Парламентарии в ближайшие часы планируют начать экстренное онлайн-заседание, на котором должны будут выбрать новый состав руководства Конгресса и определить нового главу государства. 18 ноября вопрос о законности импичмента Вискарры должен рассмотреть Конституционный суд Перу.