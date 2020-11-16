На выборах в Молдавии лидирует лидер проевропейской оппозиции Санду

КИШИНЕВ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует с небольшим отрывом на завершившемся в воскресенье в Молдавии втором туре выборов президента. По предварительным данным ЦИК, после подсчета более 96,45% протоколов с участков, она получила 53,3%, обойдя президента Игоря Додона, у которого 46,6%.

Президент Молдавии после закрытия участков поблагодарил избирателей за активность и призвал как своих сторонников, так и единомышленников Санду к спокойствию, пообещав не допустить дестабилизации в стране. Он подчеркнул, что, по оценкам его штаба, он лидирует при подсчете голосов внутри страны, а на заграничных участках были допущены многочисленные нарушения, которые будут задокументированы его командой.

Так как никто из них не набрал половины необходимых для победы голосов, был назначен второй тур.

После состоявшегося 1 ноября первого тура при подсчете голосов внутри страны лидировал Додон, но Санду за счет голосовавших за рубежом молдавских мигрантов на финишной прямой вышла на 3,5 пункта вперед, получив 36,1% голосов, против 32,6% у действующего президента.

"Достаточно грязи. Сейчас нужно вернуться к внутренней повестке. В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях внутри страны. Завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где обсудим ситуацию, посмотрим проект бюджета на следующий год и выйдем с предложениями", - сказал лидер Молдавии. Он заверил, что как неформальный лидер самой большой в стране Партии социалистов сделает все, чтобы все политические силы сели за стол переговоров в парламенте и приняли решение, куда двигаться дальше.

Санду после закрытия участков снова обвинила власти в фальсификации итогов голосования. "ЦИК закрыл глаза на грубые нарушения, за границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыл необходимое количество участков для голосования. Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей и другие нарушения", - сказала она на брифинге после закрытия участков. И предупредила, что власти окажут давление на госслужащих с целью фальсифицировать результаты выборов, призвав своих сторонников "быть бдительными, но сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

Черно-белый выбор

Завершившаяся избирательная кампания прошла под знаком уже привычного для Молдавии геополитического противостояния, хотя Додон пообещал продолжить проведение взвешенной внешней политики, которая подразумевает как сотрудничество с ЕС, с которым у Молдавии подписано соглашение об ассоциации, так и развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом, в котором по инициативе действующего президента республика получила статус наблюдателя.

Выпускница Гарварда Санду, пользующаяся в Молдавии репутацией прозападного политика, сделала упор на сближение с ЕС и НАТО, расширение сотрудничества с соседними Румынией и Украиной. При этом она обещала защищать права русскоязычного населения и не отказываться от диалога с Москвой, в ходе которого планирует добиваться расширения молдавского экспорта, вывода российских военнослужащих и вывоза боеприпасов из Приднестровья, решить вопросы пенсионного и социального обеспечения работающих в России молдавских трудовых мигрантов.

По опросам, молдавское общество разделено примерно пополам в своих симпатиях между Западом и Востоком. И, согласно опросам, которые были проведены перед вторым туром, Додон и Санду имели примерно равные шансы на победу. По этой причине большинство экспертов не торопилось делать однозначные выводы относительно того, кто возглавит страну. Но они сходились во мнении, что результат гонки могут определить всего несколько процентов, и многое зависело от того, кто из конкурентов мобилизует свой электорат, несмотря на непростые условия пандемии.

По данным ЦИК, явка во втором туре превзошла ожидания - по предварительным данным на 23:00 мск, проголосовали 52,69% избирателей. По мнению экспертов, это произошло потому, что многие избиратели, особенно пожилые люди, предпочли пропустить первый этап, опасаясь заражения коронавирусом. Масла в огонь подлили и штабы кандидатов, обрушившие перед вторым туром немало жесткой критики.

Призрак цветной революции

Еще до выборов Санду обвинила власти в намерении сфальсифицировать итоги голосования и призвала сторонников готовиться к протестам. Выступая в воскресенье на избирательном участке, она призвала государственных служащих и полицию "не участвовать в беззакониях властей".

Такие настроения вызвали тревогу в молдавском обществе - здесь еще помнят, как в апреле 2009 года недовольные победой на парламентских выборах Партии коммунистов сторонники оппозиции разгромили и подожгли здание парламента, резиденцию президента, водрузив на них флаги ЕС и Румынии. Несмотря на то, что действующий в то время президент и лидер коммунистов Владимир Воронин провозгласил себя сторонником проевропейского курса, Брюссель, как и в случае с украинским "майданом", встал на сторону протестующих.

Президент против парламентского большинства

В Молдавии надеялись, что выборы президента могут стать первым шагом на пути стабилизации обстановки в стране. Однако затяжной политический и экономический кризис, в котором оказалась республика, похоже, вряд ли разрешится со сменой первого лица.

Молдавия - парламентская страна, возможности президента здесь ограничены. Он представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета и независимости, главнокомандующим ВС, выдвигает кандидатуру премьера, назначает судей и утверждает принятые депутатами законы. Однако большинство своих полномочий глава государства осуществляет, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти.

Уже в будущем году здесь могут пройти очередные парламентские выборы, которые с большой вероятностью могут оказаться досрочными, так как добиться роспуска законодательного органа пообещали и Додон, за спиной которого стоит крупнейшая в стране партия, и Санду, рейтинг партии которой после оглушительного провала ее конкурентов с правого фланга в первом туре выборов, резко пошел вверх.