Приднестровцы поддержали Додона на выборах президента Молдавии с результатом 85%

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. 85,8% граждан Молдавии, проживающих в непризнанном Приднестровье, поддержали во втором туре президентских выборов действующего главу государства Игоря Додона. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов с 42 участков, открытых на правом берегу Днестра.

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Глава Партии действия и солидарности Майя Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов.

В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду - 5,34%. Там обработано 92% протоколов.

Согласно обобщенным результатам на основании 94,4% протоколов, Санду получила 51,63% голосов, Додон - 48,37%.

Выборы за рубежом

Граждане Молдавии, проживающие за рубежом, поддержали во втором туре выборов президента Санду - на этих участках политик набрала 71,42%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 32,37% протоколов.

Действующий президент страны Игорь Додон набрал на зарубежных участках 28,58%.

Согласно обобщенным результатам по итогам обработки 94,3% протоколов, Санду получила 51,6%, Додон - 48,3%.