Санду видит первоочередной задачей на посту президента Молдавии объединение общества

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии, видит своей первоочередной задачей на посту главы государства объединение общества и восстановление экономики. Об этом сама политик заявила сторонникам, выступая в избирательном штабе, передает корреспондент ТАСС.

Что мы знаем о Майе Санду

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"Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. В первую очередь мы должны объединить разобщенное по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой", - заявила Санду.

Как передает корреспондент ТАСС, Санду приняла цветы и поздравления с победой от людей, пришедших к штабу с молдавскими флагами.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Голосование завершилось в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будет зависеть от страны пребывания. Согласно данным ЦИК после обработки более 95% протоколов, Санду лидирует с 52,51%, у Додона - 47,49%.