СМИ: Ким Чен Ын впервые за 27 дней появился на публике

ТАСС, 16 ноября. Седьмое заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) прошло в Пхеньяне. Как сообщила в понедельник издающаяся связанной с КНДР Ассоциацией корейских граждан в Японии газета "Чосон синбо", на совещании председательствовал лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын.

Южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что это первое публичное появление председателя Госсовета КНДР за последние 27 дней.

Как уточняет "Чосон синбо", на заседании обсуждались "вызовы, которые встают на пути к предстоящему VIII съезду ТПК". В частности, речь шла о "необходимости дальнейшего укрепления системы национального здравоохранения в условиях углубляющегося мирового кризиса в этой сфере".

Помимо членов Политбюро ЦК ТПК, в совещании приняли участие представители территориальных парторганизаций, а также партийной ячейки Пхеньянского медицинского института.