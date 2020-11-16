Правозащитники сообщают о более 1 000 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Правозащитный центр "Весна" обновил размещенный на его сайте список задержанных в воскресенье участников акций протеста в Белоруссии. По последним данным, в нем более 1 тыс. фамилий.

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"В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста. Задержания начались в Минске в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты. Также известны задержания в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске", - говорится в сообщении на сайте центра.

По состоянию на 0:17 понедельника в списке задержанных, размещенном на его сайте, числятся 1 048 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, также сообщается о задержанных жителях Бреста, Бобруйска, Витебска, Гродно, Новополцка, Могилева и других городов республики.

В Белоруссии в воскресенье прошли протестные акции в память об умершем 12 ноября 31-летнем минчанине Романе Бондаренко. Эпицентром протеста стала так называемая "Площадь перемен" на улице Червякова в Минске. Двор на этой улице стал одним из первых центров гражданской активности Минска. Вечером 11 ноября здесь произошел инцидент, участником которого стал Бондаренко. Он был избит неизвестными в масках, затем доставлен в РУВД, а оттуда - в больницу, где умер. На "Площади перемен" минчане создали стихийный мемориал, несли к нему цветы и зажигали там лампады. В воскресенье сотни силовиков прибыли к протестному двору, оцепили пришедших туда демонстрантов и с использование спецсредств разогнали людей, проведя жесткие задержания.