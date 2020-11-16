Лидеры партий начали поздравлять Санду с победой на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Успех лидера Партии действия и солидарности Майи Санду на выборах президента означает победу тех, кто мечтает о европейской Молдавии. Об этом заявил председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, который поздравил ее, хотя ЦИК еще не подвел окончательные итоги голосования.

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"Поздравляем госпожу Майю Санду с решительной победой от имени всех, кто мечтает о европейской Молдове, справедливости и лучшей жизни дома", - написал на своей странице в Facebook Нэстасе, который выбыл из президентской гонки в первом туре, но призвал своих избирателей поддержать бывшую соперницу.

Ее поздравил и лидер парламентской группы "Про-Молдова", экс-спикер парламента Андриан Канду, известный своей близостью к бежавшему в прошлом году из страны олигарху Владимиру Плахотнюку. "Поздравляем Майю Санду! Республика Молдова сделала важный шаг для перезагрузки государства. Шах для режима [Игоря] Додона", - написал Канду в Facebook, призвав Санду вывести сторонников действующего президента из состава правительства.

По данным ЦИК после обработки 96% протоколов, Санду увеличила отрыв от Додона до 5 процентных пунктов. Она набрала 52,47% голосов, у действующего главы государства - 47,25%.