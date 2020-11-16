Военные подразделения САДР обстреливают позиции армии Марокко

ТАСС, 16 ноября. Военные подразделения Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) обстреливают позиции Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко, находящиеся вдоль защитной стены, разделяющей две противоборствующие стороны в Западной Сахаре. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье вечером коммюнике министерства национальной обороны САДР.

"Третий день подряд бойцы Сахарской народно-освободительной армии продолжают интенсивные атаки и обстрелы позиций марокканских оккупационных сил, находящихся вдоль защитной стены, несмотря на воздушные операции противника и ответные удары его артиллерийских орудий", - отмечается в заявлении оборонного ведомства, которое цитирует информационное агентство Sahara Press Service. Марокканская защитная стена - это система оборонительных сооружений, созданных правительством Марокко в сахарских провинциях в 1980-х годов. Она отделяет территории, подконтрольные официальному Рабату, от районов, где де-факто находятся отряды Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко).

По данным министерства национальной обороны САДР, атаки Сахарской народно-освободительной армии были осуществлены против целого ряда объектов, принадлежащих КВС, в частности, баз в секторах Фарсия, Бакари, Хауза, Аусерд, Дирт, а также наблюдательного пункта в секторе Хауза. В коммюнике утверждается, что в "результате атак армии САДР многие военнослужащие КВС были убиты и ранены".

Операция в Гергерате

КВС Марокко приступили в ночь на 13 ноября к установке кордона безопасности для обеспечения перемещения потоков товаров и людей через буферную зону в Гергерате, соединяющую Марокко и Мавританию. Официальный Рабат объяснил свои действия тем, что примерно 60 человек, руководимых вооруженными ополченцами Фронта ПОЛИСАРИО, блокировали участок дороги, пересекающей буферную зону Гергерат и соединяющей Марокко с Мавританией, и запретили проезд по ней.

Уже вечером в пятницу генштаб КВС объявил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона безопасности, обеспечивающего перемещение товаров и людей через переход между двумя пограничными постами". В ответ правительство САДР обвинило власти Марокко в умышленном нарушении режима прекращения огня в Западной Сахаре, действующего с 1991 года. Вслед за этим президент САДР, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко. В тексте также говорилось о "возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа".

Начиная с пятницы, армия САДР регулярно сообщает о серии ударов, нанесенных по позициям, военным базам и центрам снабжения КВС, расположенным вдоль марокканской защитной стены.

Многолетний конфликт

Западносахарский вопрос много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.