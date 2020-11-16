Президент Словении считает, что ее правительству пора поздравить Байдена с избранием

ЛЮБЛЯНА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор считает, что правительство республики должно официально поздравить кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с победой на президентских выборах. Словенский премьер Янез Янша ранее опубликовал поздравление в адрес республиканского кандидата Дональда Трампа, позднее назвав его "выражением собственного мнения".

"Согласно конституции, я представляю Словению [на мировой арене], я поздравил новоизбранного президента Байдена одновременно с большинством других европейских президентов, - отметил Пахор в опубликованном в воскресенье интервью национальному медиахолдингу "Радио и телевидение Словении". - Многие ожидали моей критики твита [с поздравлением Дональда Трампа] председателя правительства, но я никогда не выступал и против прежних премьеров, лишь выражал свою позицию в случае несогласия". Президент Словении также подчеркнул, что "определенно настало время для [направления] поздравления в адрес американского президента Байдена от лица словенского правительства".

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США на своей странице в Twitter 4 ноября, хотя на тот момент итоги выборов еще не были подведены. Остальные представители словенского политического руководства дистанцировались от позиции премьера и уже направили поздравления в адрес Джозефа Байдена. Позднее Янша заявил о том, что Вашингтон и Любляна останутся партнерами вне зависимости от личности президента США.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более чем 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.