Конституционный суд Перу 16 ноября рассмотрит вопрос о законности импичмента Вискарры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Перу рассмотрит в понедельник вопрос о законности отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры. Ранее ожидалось, что соответствующее заседание состоится в среду.

"Пленум Конституционного суда проведет завтра, в понедельник 16 ноября, в полдень внеочередное заседание для рассмотрения [вопроса], связанного с компетенциями [парламента при вынесении решения о признании Вискарры морально недееспособным и объявления импичмента главе государства]", - говорится в публикации в аккаунте высшего судебного органа республики в Twitter. Соответствующий иск был подан еще в сентябре, когда Вискарра находился у власти.

В воскресенье бывший председатель Совета министров Перу Уолтер Мартос призвал судей дать правовую оценку произошедшему, "чтобы не допустить, чтобы дискредитировавший себя Конгресс вновь незаконно назначил президента". О необходимости привлечения к решению политического кризиса в стране Конституционного суда заявили также в Организации американских государств (ОАГ).

В прошлый понедельник парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мануэлю Мерино, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией. В ходе субботних манифестаций погибли двое граждан, еще около 100 пострадали. На этом фоне Мерино подал в отставку после соответствующего призыва депутатов и представителей местных властей, заявивших об отказе подчиняться ему.

Парламентарии проводят экстренное онлайн-заседание, на котором решается вопрос о новом составе руководства Конгресса и назначении нового главы государства.