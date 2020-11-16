СМИ: колонна из 50 единиц бронетехники США направилась из Сирии на территорию Ирака

ТАСС, 16 ноября. Командование США перебросило в воскресенье колонну бронетехники из Сирии на территорию соседнего Ирака. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, не менее 50 танков и бронемашин пересекли пограничный пункт Эль-Валид. На всем пути следования колонны были приняты повышенные меры безопасности.

В субботу американскую базу в населенном пункте Эль-Маликия покинули несколько десятков военнослужащих США. Это уже вторая за истекшие 48 часов группа американских военных, которая выводится из Сирии.

Ранее Соединенные Штаты планомерно усиливали вооруженное присутствие на сирийской территории. Газета Asharq Al-Awsat сообщила 6 ноября об оборудовании новой американской военной базы возле населенного пункта Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. Всего с 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находится рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять в соседней провинции Хасеке.

В октябре в Сирии были размещены дополнительно 500 американских военнослужащих, которые оказывают помощь отрядам курдов из "Сил демократической Сирии" (СДС) в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).