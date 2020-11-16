СМИ: США шпионили за оборонными предприятиями Дании и Швеции

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США вело шпионаж в отношении предприятий шведской и датской оборонной промышленности. Электронная разведдеятельность - прослушка - осуществлялась с американской базы в Дании, сообщает в воскресенье телерадиокомпания Danmarks Radio, получившее информацию от нескольких источников в Службе военной разведки Дании.

Среди объектов слежки названы шведская компания SAAB и датский концерн Terma. Согласно имеющимся данным, АНБ обеспечило себе доступ к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафики данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и "шведских военных интересов". По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen.

Прослушка, по сведениям Danmarks Radio, велась в связи с планами Дании закупить новые военные самолеты, в качестве потенциального кандидата рассматривался Gripen. В итоге для датских ВВС были приобретены 27 американских F-35. У Danmarks Radio нет доказательств, что прослушка была напрямую связана с многомиллиардной сделкой и что произошла утечка конфиденциальной информации. Однако, по мнению экспертов, с которыми беседовал телеканал, организаторов прослушки могли интересовать вопросы финансового характера.

Обо все этом стало известно, когда один из сотрудников Службы военной разведки Дании обнаружил, что АНБ осуществляет шпионаж через каналы датско-американского сотрудничества. После нескольких неудачных попыток привлечь к проблеме внимание руководства службы он обратился в ее контрольный орган "Надзор за службами разведки", который провел соответствующее расследование и подготовил доклад.