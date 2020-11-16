На выборах в парламент Египта при низкой явке победил альянс с партией власти во главе

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее нации") займет большинство мест в парламенте нового созыва в Египте. Такие результаты прошедших в стране выборов в Палату представителей (нижнюю палату законодательного органа) обнародовала в воскресенье Национальная избирательная комиссия.

По словам главы избиркома Ляшина Ибрагима, по итогам прошедшего 7-8 ноября второго тура выборов, убедительную победу, как и в первом туре 24-25 октября, одержал альянс из 12 партий "Национальный список за Египет". "Партия "Мустакбаль ватан" возглавила результаты голосования, независимо от уже распределенных мандатов и мест, по которым еще предстоит повторное голосование", - заметил он.

Это означает, что в соответствии с принципом "победитель получает все" альянс займет все 284 кресла в парламенте, которые в ходе выборов определялись по закрытым партийным спискам. Кроме того, кандидаты от альянса, в первую очередь от партии власти, получили и большинство по индивидуальным спискам, которые должны были в ходе голосования определить депутатов на еще 284 мандата. При этом многие баллотировавшиеся на новый срок депутаты выбыли из гонки в ходе голосования.

Некоторые кандидаты пожаловались на нарушения в ходе голосования, в Центризбирком было подано 245 жалоб, но большинство было отклонено, так как они были признаны неэффективными и незначительными по сути. "Выборы были честными, прошли под полным контролем судей и наблюдателей из местных и международных организаций", - отметил Ляшин Ибрагим.

Окончательный количественный расклад сил в 596-местном парламенте станет известен в декабре после повторных выборов в некоторых округах и назначения, как того требует закон, еще 28 депутатов президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. По итогам состоявшихся в августе выборов, в восстановленной верхней палате парламента - Сенате - депутаты от "Мустакбаль ватан" заняли 149 из 300 мест.

Низкая явка

Нынешние выборы отмечены крайне низкой явкой избирателей. Если в первом туре явка составила 28,2%, то во втором туре, когда голосовали крупнейшие города Каир и Александрия, эта цифра поднялась незначительно и составила 29,5%, то есть из почти 63 млн избирателей участие в выборах приняли чуть более 18 млн человек. При этом по итогам двух туров 2,5 млн бюллетеней признаны недействительными. Столь низкую явку, при том что участие в выборах носило обязательный характер для наделенным правом голоса граждан, политические наблюдатели объясняют, с одной стороны, пандемией коронавируса, а с другой - политической апатией египтян к выборам, исход которых был во многом предопределен заранее.

Начинающий работу в январе 2021 года парламент станет самым крупным в истории страны - численность реформированного двухпалатного парламента Египта теперь составляет почти 900 человек.