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Выборы президента США - 2020

Обама: противники США убеждены, что могут использовать слабости и разногласия в стране

Экс-президент США также считает, что утверждения о масштабных фальсификациях во время голосования в стране отчасти объясняются тем, что Дональд Трамп "никогда не признает свое поражение"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Противники США уверены, что могут использовать слабости, возникавшие в политической жизни страны на протяжении последних нескольких лет. Такое мнение выразил экс-президент США Барак Обама в интервью телекомпании CBS, которое транслировалось в воскресенье.

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Журналист поинтересовался его мнением о том, как Россия и Китай расценивают нынешнюю ситуацию в США. "Я думаю, что наши противники увидели, что мы находимся в ослабленном состоянии не только в результате нынешних выборов, но и на протяжении последних нескольких лет. У нас происходят разногласия в политической жизни, которые, по их убеждению, они могут использовать. <...> Что касается нашей внешней политики, то это Соединенные Штаты Америки, а не разрозненные штаты Америки", - считает бывший американский лидер.

По мнению демократа, баллотирующийся на второй срок действующий президент-республиканец Дональд Трамп должен признать свое поражение на прошедших в стране 3 ноября выборах. "Когда твое время истекло, твоя работа - поставить страну на первое место и думать за рамками собственного эго, своих интересов и собственных разочарований. Мой совет президенту Трампу: если вы хотите, чтобы на столь позднем этапе вас запомнили как человека, который ставит страну на первое место, пора вам сделать то же самое", - считает 44-й президент США.

"Есть ряд традиций, которым мы следуем во время мирной передачи власти. <...> Посмотрим, будет ли Дональд Трамп [следовать им]. Пока что это не его подход. Но вы знаете, надежда умирает последней", - подчеркнул 59-летний Обама.

При этом, по его версии, ложные утверждения о масштабных фальсификациях во время голосования в стране отчасти объясняются тем, что Трамп "никогда не признает свое поражение". "Меня больше беспокоит тот факт, что другие республиканцы, которые явно знают об этом лучше, соглашаются с ним", - добавил демократ.

Экс-президент считает, что американцы наблюдают в стране "кризис правды". "Это что-то, чему способствовал уходящий президент Трамп. Ощущение, что мы не только не обязаны говорить правду, но и правда не имеет значения", - сказал бывший глава государства. Он добавил, что не винит в нынешней ситуации "исключительно Дональда Трампа или социальные сети".

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