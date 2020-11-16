Трамп: конституция США во время выборов нарушалась так серьезно, как никогда ранее

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно как, возможно, никогда ранее. Такое мнение выразил в Twitter в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Почему лживые СМИ постоянно предполагают, что [кандидат от демократов] Джо Байден займет пост президента, даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы только готовимся, насколько серьезно была раздроблена и повреждена наша великая конституция на выборах 2020 года. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!" - написал американский лидер.

Он вновь повторил, что "во многих штатах большое количество наблюдателей [от республиканцев] выгоняли из помещений для подсчета голосов" американских избирателей, "миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами". "Лица, ответственные за обеспечение соблюдения нашей конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были объявлены сфальсифицированные результаты. Весь мир следит!" - заключил Трамп.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем, в декабре, собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе Соединенных Штатов. Всего их 538.