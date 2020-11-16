Штаб Трампа отказался от ключевых требований по выборам в суде Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб баллотирующегося на второй срок действующего президента США Дональда Трампа отказался от ключевой части своих претензий в рамках судебного процесса по подсчету голосов на выборах в Пенсильвании. Соответствующее исковое заявление с внесенными в него изменениями было опубликовано в воскресенье в электронной базе федерального суда штата.

В документе теперь отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Адвокат лидера Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата Филадельфии и Питтсбурге должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Штаб Трампа теперь сосредоточился на обвинениях в том, что республиканцы противозаконно оказались в невыгодном положении в связи с тем, что некоторые поддерживающие демократов избирательные округа позволяли американцам исправлять ошибки в отправляемых по почте бюллетенях. Власти штата ранее сообщили, что это повлияло лишь на небольшое количество голосов. Представляющий демократов адвокат Клифф Левин сообщил журналистам, что данные требования уже "не имеют абсолютно никакого влияния на общий подсчет голосов или на победу Джо Байдена над Дональдом Трампом". Тем не менее демократы вновь потребовали от суда отклонить и этот иск.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, обработано 99% бюллетеней. Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп - 48,9%. В поддержку демократа подали примерно на 68,7 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Команда президента столкнулась с чередой судебных неудач в попытках оспорить результаты голосования в различных штатах. В пятницу суд в Мичигане отклонил требование республиканцев запретить утверждение результатов голосования в Детройте - крупнейшем городе штата. Такая же судьба постигла пять исков избирательного штаба Трампа в Пенсильвании. Сторонникам президента пришлось также отозвать иск с требованием провести проверку части бюллетеней в Аризоне. В этом штате республиканцы жаловались на неправильную работу оборудования для обработки бюллетеней.