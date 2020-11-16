Поддержанные президентом Бразилии кандидаты в мэры уступили соперникам на местных выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Большинство кандидатов на посты мэров административных центров штатов Бразилии, которым президент страны Жаир Болсонару оказал открытую поддержку в ходе предвыборной кампании, не смогли выйти во второй тур или уступили другим кандидатам. Об этом свидетельствуют промежуточные данные Высшего избирательного суда страны (ВИС, аналог ЦИК).

В субботу Болсонару опубликовал на своей странице в Facebook список из семи кандидатов в префекты, которых он предлагал поддержать своим сторонникам (позже глава государства удалил свою публикацию). Среди них только действующий градоначальник Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла и кандидат в мэры Форталезы (северо-восточный штат Сеара) Капитан Вагнер вышли во второй тур, оказавшись на втором месте по итогам подсчета голосов.

В Ресифи (северо-восточный штат Пернамбуку), Манаусе (северный штат Амазонас), Белу-Оризонти (юго-восточный Минас-Жерайс) и Сан-Паулу (одноименный штат), кандидаты Болсонару уступили конкурентам. В крупном портовом городе Сантос (штат Сан-Паулу) претендент из списка бразильского лидера не смог помешать преемнику действующего мэра Рожериу Сантосу избраться уже в первом туре (по итогам обработки 90% голосов).

Муниципальные выборы в Бразилии проходят раз в четыре года и не совпадают с президентскими и парламентскими. В ходе этого голосования граждане избирают глав местной исполнительной и законодательной власти. В 2020 году на выборах могли проголосовать почти 148 млн избирателей, которым было необходимо выбрать около 58 тыс. муниципальных депутатов, более 5,5 тыс. мэров и столько же их заместителей (избираются вместе) из более чем 550 тыс. кандидатов на эти должности.

Второй тур, там где он потребуется, состоится 29 ноября. В северном штате Амапа оба тура выборов пройдут в декабре из-за недавних проблем с электричеством.