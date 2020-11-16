Правозащитники сообщили о более 1100 задержанных в ходе протестов в Белоруссии

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Число задержанных правоохранительными органами во время акций протеста в Белоруссии в минувшее воскресенье превысило 1100 человек. Об этом сообщил в понедельник не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

На своем сайте центр разместил список задержанных, в котором числятся имена 1126 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве и ряде других городов.

Белорусские силовики провели в воскресенье массовые задержания на так называемой площади перемен на улице Червякова в Минске, где собрались протестующие из разных районов белорусской столицы, чтобы почтить память умершего 12 ноября Романа Бондаренко.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. 15 ноября оппозиция объявила о проведении несанкционированной акции под лозунгом "Я выхожу" в память о погибшем участнике протестов 31-летнем минчанине Романе Бондаренко.