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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе

Никол Пашинян также сообщил о нескольких сотнях пропавших без вести солдат в зоне конфликта
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. 

"С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей", - отметил он.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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