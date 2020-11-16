Косачев: Молдавию ждут серьезные внешнеполитические перемены с избранием Санду

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Избрание президентом Молдавии Майи Санду приведет к серьезным изменениям, прежде всего на внешнеполитическом направлении. Очень многое будет зависеть от баланса руководства страны между ориентацией на Европу и на сотрудничество с Россией. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очевидно, что в этой ситуации страну ждут серьезные перемены, причем, скорее всего, внешнеполитические. Санду опиралась на голоса откровенно евроориентированной молодежи в больших городах, но что еще важнее - за нее сыграли диаспоры за рубежом", - написал Косачев на Facebook.

Он отметил, что, согласно сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии. При этом почти каждый шестой молдаванин голосовал из другой страны - почти 250 тысяч голосов из 1,5 миллионов. "И это тоже молодежь, которая после собственного выбора в пользу эмиграции пожелала того же и своей родине. Однако в этом заложена и проблема, которую так просто не решить одной лишь ярко выраженной ориентацией руководства страны на Европу. Молдавия - аграрная страна, а село голосовало за Додона", - указал сенатор.

По его словам, многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе по сугубо экономическим причинам. "Ехать в европейскую "Тулу" со своим "самоваром" - фруктами и вином - мягко говоря, неперспективно. А тесный союз с ЕС, тем более - румынизация страны, приведет к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении. И сказками о счастливом евробудущем молдаван из него не выйти", - отметил Косачев.

Он предложил дождаться первых действий вероятной новой власти. "Если она будет напирать на победу города и диаспор над селом, а Европы над Россией - сопротивление может оказаться достаточно жестким, причем не только, например, в Гагаузии, где за действующего президента - более 90% голосов. Во всяком случае, скорее всего, лидирующие на выборах силы понимают эти риски: так, о необходимости найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к нынешней власти, говорит сама Санду на сайте своей партии", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он добавил, что эти решения могут прийти только путем диалога, а не "украинским" путем жесткой конфронтации. "Выбор, как говорится, есть всегда", - заключил парламентарий.