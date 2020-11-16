Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армянские ВС потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что воевали не только с армией Азербайджана, но и турецкими ВС и террористами-наемниками из стран Ближнего Востока. Об этом он заявил в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции.

"По итогам июльских боев [на северо-востоке Армении] стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами", - отметил он.