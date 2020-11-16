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Выборы президента Молдавии - 2020
Обновлено 

Санду побеждает на выборах президента Молдавии с 57,7% голосов

По данным замглавы ЦИК, Игорь Додон набрал 42,2% голосов
Майя Санду Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майя Санду
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Майя Санду после обработки 99,95% протоколов побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 57,7% голосов, действующий президент Игорь Додон получил 42,2%. Как сказал в ходе брифинга в понедельник замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан, комиссия ждет результаты только с одного избирательного участка в США, которые не могут повилять на результаты.

"57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. <...> Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты", - сказал Шарбан. 

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяВыборы президента Молдавии - 2020
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