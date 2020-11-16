Макрон считает, что Совбез ООН больше не принимает полезных решений

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Ослабленные и заблокированные механизмы международного сотрудничества не позволяют Совету Безопасности ООН принимать полезные решения, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в интервью изданию Le Grand Continent, опубликованном в понедельник.

"Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, потому что они заблокированы: я вынужден констатировать, что Совбез ООН сегодня больше не вырабатывает полезных решений, - утверждает французский лидер. - Мы несем коллективную ответственность, когда некоторые становятся заложниками кризисов многосторонности, как, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)".

Президент Франции в этой связи призвал "переосмыслить полезные формы сотрудничества", а также "модернизировать структуры и восстановить баланс отношений". "Для этого нам потребуется сильная и политическая Европа, - заявил Макрон. - Я думаю, что это единственная возможность навязать наши ценности, наш общий голос, чтобы избежать китайско-американской дуополии, разлада, возвращения враждебных региональных держав".