Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате неудач в военных действиях в Нагорном Карабахе не собирается подавать в отставку. Об этом он сообщил в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции.

"В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности подать в отставку.

Пашинян также потребовал, чтобы оппозиция республики дала гарантии об исключении возможности вооруженной борьбы во внутренней политике страны. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Сегодня я очень ясно дал понять, что вооруженное насилие никоим образом не может иметь место среди инструментов правительства. Теперь я ожидаю, что оппозиция четко заявит, что исключает любую насильственную деятельность, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в своих дальнейших действиях. Это наконец положит конец напряженности, которая накапливалась в течение многих дней", - отметил он.