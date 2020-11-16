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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В парламент Турции направлен президентский указ об отправке военных в Азербайджан

Информации о том, когда парламентарии могут проголосовать по данному вопросу, пока нет

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент). Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Между тем в турецких СМИ на данный момент нет информации о том, когда парламентарии могут проголосовать по данному вопросу.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 сентября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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