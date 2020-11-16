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Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% полномочий правительству и парламенту

Президент Белоруссии предложил новый механизм работы, при котором правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание главе государства

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что 70-80% полномочий главы государства могут быть переданы парламенту и правительству. Как передает агентство БелТА, его высказывания прозвучали в понедельник на совещании по вопросу дорожного сбора.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в конституцию", - цитирует БелТА в своем Tekegram-канале слова Лукашенко. "Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко предложил новый механизм работы, при котором правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту. "Поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы", - сказал он. 

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